El preocupante mensaje de un expiloto sobre la lesión de Márquez: "Es más seria de lo que han explicado"

Rubén Xaus, excorredor del Mundial de 'SuperBikes', analiza la rotura que sufrió Marc en Indonesia y lo complicado que puede llegar a ser el proceso de recuperación.

Marc Márquez no volverá a subirse a una moto este 2026. Su caída en el Gran Premio de Indonesia le obligó a pasar por quirófano después de sufrir una grave lesión en su hombro derecho, zona en la que tiene las cuatro operaciones anteriores que tanto sufrimiento le ha costado superar.

Primero se especuló con que Marc podía incluso volver antes de que acabara la temporada. En un principio, la lesión no le iba a obligar operarse pero la recuperación no fue según lo previsto. Los ligamentos fracturados no sanaron lo suficiente y eso terminó con el de Cervera entrando en quirófano hace unas semanas.

Esa situación provocó que Marc dijera adiós a la temporada, con el título ya certificado eso sí, pero sin opción de disputar los test de final de año, muy importantes para el desarrollo de la Ducati de 2026. Sin embargo, para Rubén Xaus, expiloto de 'SuperBikes', esa no debería ser la mayor preocupación de Marc.

Según el excorredor español, Márquez tiene una lesión más grave de lo previsto: "En la lesión de Marc se ha hecho un silencio y una cautela muy grande, la gente ha aprendido a ser seria con su físico. Esta lesión es más difícil de lo que se ha explicado".

"No tiene sentido que Marc volviera en Valencia, no tiene prisa y vendría sin ritmo, sin ese flow. Marc no ha probado la GP24, por tanto la GP25 es la mejor moto. Pero cuando coja la GP26, será mejor todavía, porque la han hecho a su gusto… y será peor para el resto", ha asegurado Xaus en unas declaraciones para el podcast 'Duralavita'.