La reacción de Xabi Alonso al penalti fallado de Vinícius Jr ante el Valencia

Al técnico blanco no le gustó que Mbappé le cediera el penalti al brasileño y que luego este errara el que podría haber sido el tercer gol del Madrid en poco más de 40 minutos.

Vinícius fue titular ante el Valencia. El 'perdón' de Xabi Alonso era ya una realidad. El brasileño comenzó el partido enérgico, con ganas de reivindicarse ante su entrenador y ante el Santiago Bernabéu por lo ocurrido en el Clásico. En el minuto 43, 'Vini' le pidió a Mbappé poder tirar el segundo penalti del encuentro.

El primero lo había transformado el francés en el minuto 19. El ex del Mónaco, en un acto de compañerismo, accedió. Vinícius disparó de manera especialmente desafortunada. Algo centrado y a media altura.

Aguirrezabala detuvo la pena máxima y la reacción de Xabi Alonso en el banquillo no pareció ser de aprobación ante lo que acababa de pasar. Vinícius sería sustituido más tarde, en la segunda mitad. El brasileño y el técnico blanco se saludaron tras el cambio.

Sin embargo, el Madrid firmó un partido muy completo ante el Valencia. Un minuto después de que Vinícius fallara el penalti, Bellingham sentenciaría el duelo con el 3-0 en el minuto 44. El inglés firmó su mejor actuación desde que volvió de la lesión. Fue el mejor del partido. El Valencia estuvo muy débil a nivel defensivo en la primera mitad y lo acabó pagando.

Antes del descanso, Mbappé ya había firmado su doblete particular. El primero, de penalti y el segundo, tras rematar a placer un buen centro de Arda Güler. El francés sigue completamente impecable de cara a portería. Es 'pichichi' de la Liga en solitario con 13 tantos.

La goleada la cerró, para sorpresa de muchos, Álvaro Carreras. El ferrolano firmó un gol espectacular gracias a un disparo que entró de lleno por la escuadra de la portería 'ché'. Primera diana como blanco del ex del Benfica.

Los de Xabi Alonso siguen líderes en Liga tras este triunfo y ya piensan en el encuentro de la Champions League: el próximo martes en Anfield ante el Liverpool.

El Valencia, por su parte, está en crisis. Los de Corberán ocupan la tercera plaza por la cola e intentarán comenzar a revertir la situación el próximo domingo ante el Betis en Mestalla.