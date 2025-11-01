Una leyenda del tenis le dice a Alcaraz qué torneos debe perderse para estar "fresco"

Jim Courier aconseja al murciano sobre cómo debe plantearse el calendario si quiere que este le afecte lo menos posible en el estado físico.

Carlos Alcaraz atraviesa un periodo de dudas después de caer en primera ronda del Masters 1.000 de París. El número uno del mundo cayó en su estreno en la capital francesa ante Cameron Norrie, número 31 del mundo, en uno de los peores partidos de Alcaraz este año.

Esa dura derrota ha provocado que el de El Palmar haya dejado a merced de Sinner el número uno del mundo. Si el italiano gana el Masters 1.000 de París, le queda vencer en la final a Félix Auger-Aliassime, asaltará de nuevo el liderato del circuito profesional.

En la previa del torneo en la capital gala, Alcaraz lanzó un mensaje de protesta muy claro hacia la exigencia del calendario. Para el murciano, hay demasiados torneos y eso repercute en el estado físico de los tenistas. Cabe recordar que el calendario es un asunto sobre el que ya se han quejado varios tenistas.

Jim Courier, leyenda del deporte de raqueta, aconseja a Carlitos para gestionar mejor la carga de partidos: "(Alcaraz) necesita descansos de tres semanas varias veces al año. Eso le da tiempo para recuperarse de los viajes, recuperarse físicamente y refrescarse mentalmente".

"Empecemos después del Open de Australia. Rotterdam — lo siento por Richard Krajicek, el director del torneo — se cancela. Que se tome tres semanas de descanso después de Australia. Que retome el ritmo en Doha y luego que llegue con fuerza al Sunshine Double: Indian Wells y Miami. ¿Montecarlo? Ni hablar", aseguró Courier en unas declaraciones para 'Tennis Channel'

"Y Barcelona... le costará mucho saltárselo, ya que es en España, pero si quiere llegar fresco al ajetreo que empieza en Madrid y termina en Wimbledon, necesita ese descanso. Es una racha muy dura con muy poco descanso, sobre todo porque hay que pasar de la tierra batida a la hierba muy rápido. Así que yo diría que Montecarlo se cancela. E, idealmente, Barcelona también", concluye el mito del tenis.