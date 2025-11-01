Mazón habría visto un vídeo de las inundaciones en Utiel durante su comida con Vilaplana en El Ventorro

Los detalles Según ha adelantado 'Levante-EMV', la periodista le mostró unas imágenes de las inundaciones en Utiel justo después de que el president mantuviera una llamada con Salomé Pradas entre las 17:37 y las 17:40.

Carlos Mazón habría conocido las inundaciones en Utiel durante una comida con Maribel Vilaplana el 29 de octubre de 2024. La periodista le mostró un vídeo, según cuentan desde 'Levante-EMV', de las inundaciones, concretamente el que fue emitido por À Punt durante su informativo del mediodía. Dicho vídeo incluía las declaraciones del alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, sobre el desbordamiento del río Magro, que resultó en la muerte de seis personas. A pesar de recibir varias llamadas de Salomé Pradas sobre la emergencia, Mazón no dejó la comida hasta las 18:45. Sin embargo, fuentes de la Generalitat aseguran que esta información es incorrecta.

Carlos Mazón habría tenido conocimiento de las inundaciones en Utiel durante su comida con Maribel Vilaplana en El Ventorro el pasado 29 de octubre de 2024. Según ha adelantado 'Levante-EMV', la periodista habría mostrado al president un vídeo que le llegó de las inundaciones en la localidad valenciana.

Según el registro de llamadas conocido entre Salomé Pradas y Carlos Mazón, el primer contacto telefónico que tuvieron fue una llamada de unos tres minutos a las 17:37, cuando el CECOPI ya estaba operativo, que le devolvió el president después de no haber respondido al primer contacto que realizó sin éxito la exconsellera a las 16:29.

Y, como recoge el citado medio, fue entonces cuando la periodista le mostró un vídeo que le había llegado a su WhatsApp sobre las inundaciones en la localidad de Utiel, donde efectivos de la UME ya estaban desplegados para ayudar en las tareas de emergencia.

Específicamente, el vídeo mostrado era uno que la televisión autonómica À Punt emitió en el informativo de mediodía y colgó en sus redes sociales y que contaban con las impresiones del alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, quien lamentaba el desbordamiento del río Magro, una situación que causó la muerte de seis personas en la localidad.

No obstante, pese al visionado de esas imágenes y las tres llamadas más que se produjeron entre Mazón y Pradas entre las 18:16 y las 18:30, el president no abandonó la comida hasta alrededor de las 18:45, como la propia periodista reconoció en la carta abierta que publicó, y no llegó al CECOPI hasta las 20:28, casi tres horas después de supuestamente haber visto las imágenes.

Sin embargo, según han explicado fuentes de la Generalitat a laSexta, esta información es falsa.

Vilaplana declara este lunes

Una noticia que llega a menos de dos días de que Maribel Vilaplana tenga que declarar ante la jueza de Catarroja. Este próximo lunes 3 de noviembre, la periodista está citada a declarar en calidad de testigo, por lo que está obligada a decir la verdad.

Ahora bien, como aseguró en la citada carta abierta, reconoció que "en un momento determinado de la comida", Mazón "empezó a recibir llamadas que interrumpieron nuestra conversación de manera continuada".

"Yo seguí en el restaurante, completamente ajena a esas comunicaciones: no pregunté, no participé, ni conocí en ningún momento su contenido, y el presidente tampoco me trasladó ninguna inquietud al respecto", concluyó explicando Vilaplana sobre lo ocurrido durante ese tramo de tiempo en El Ventorro.

Reacciones a la noticia

Que Carlos Mazón pudiera haber visto las imágenes de la situación en la Comunitat Valenciana mientras él seguía en una comida ha provocado la indignación de varias figuras políticas en redes sociales.

Por ejemplo, Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, ha citado la noticia y se ha limitado a poner "homicida".

Por su parte, Óscar Puente ha tenido opinión tanto para Carlos Mazón como para Maribel Vilaplana. "Pues oye. En la carta dijo esto. A ver si hay suerte y el lunes cuenta la verdad". "Entonces, una de dos: o lo del vídeo no le pareció grave, o Utiel no lo ubicaba en Valencia", ha publicado en dos mensajes diferentes subrayando la parte de la carta abierta de la periodista en la que explicaba que "no era consciente de la gravedad de lo que estaba sucediendo en otras localidades valencianas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.