Ayuso recoloca al colectivo LGTBI en sus Presupuestos: los fondos ya no serán gestionados por Igualdad, sino por Exclusión Social

¿Por qué es importante? Esta nueva ubicación limita las ayudas a asociaciones del colectivo y disminuye las políticas LGTBI, que ahora compartirán su presupuesto de "exclusión social" con el pueblo gitano.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en una rueda de prensa
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, publica sus Presupuestos y recoloca al colectivo LGTBI. A partir de ahora, ya no estarán acogidos por la Dirección General de Igualdad, como hasta ahora, sino que los fondos para las políticas LGTBI serán asunto de Exclusión Social.

"El tener todas las políticas LGTBI dentro de lo que sería Dirección de Igualdad es lo correcto, y el hecho de sacarlos a Exclusión Social ya te está dando un mensaje", ha señalado la diputada de Más Madrid Mariana Arce.

Así, desde Más Madrid han denunciado que se trata de "un mensaje peligroso" con el que "quieren que vuelvan a los márgenes", aunque Mariana Arce ha asegurado que desde su formación no lo van a consentir.

Esta nueva ubicación limita las ayudas a asociaciones del colectivo y disminuye las políticas LGTBI, que ahora compartirán su presupuesto de "exclusión social" con el pueblo gitano o, lo que ellos llaman, inmigración.

Se trata de un nuevo golpe de la presidenta madrileña a los derechos de un colectivo al que no ha parado de castigar desde que llegó a la Real Casa de Correos.

