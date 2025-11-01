Mariah Carey da la bienvenida a la Navidad de 2025... a 1 de noviembre

Los detalles Con su característico grito, la artista ha sacado un nuevo videoclip para dar comienzo a la época navideña con su temática canción 'All I want for Christmas is you'.

Mariah Carey ha dado inicio a la temporada navideña con un nuevo videoclip, a pesar de que apenas ha pasado Halloween. Conocida por su famoso tema 'All I Want for Christmas Is You', Carey se ha convertido en la figura que marca el comienzo de estas festividades. En el video, la cantante afirma que "es hora", pero es interrumpida por un elfo que intenta cancelar la Navidad debido a una supuesta huelga. Sin embargo, Carey ignora el boicot y lanza su característico grito navideño el 1 de noviembre, generando debate sobre si es demasiado pronto para empezar con los preparativos.

Mariah Carey no pierde el tiempo. La artista, mundialmente conocida por su tema navideño 'All I want for Christmas is you', se ha convertido en la voz autorizada para dar comienzo a la época navideña. Y con Halloween recién pasado, Carey ha sacado un videoclip para iniciar la Navidad.

"It's time (es hora)", ha afirmado la cantante en el inicio del nuevo videoclip que ha sacado. Aunque, esta vez, ha tenido que detener unos segundos al elfo que quería boicotearla. "Malas noticias, Mariah Carey. Los elfos están en huelga este año. Navidad: cancelada. ¡Sin campanas, sin alegría, sin glamour! Adiós, cariño", advierte un elfo a Mariah Carey.

No obstante, la artista ha lanzado su icónico grito con el que inicia la Navidad. Y sí, lo ha hecho a 1 de noviembre, lo que ha generado un debate en la calle para dirimir si es pronto o no para empezar con los preparativos. "Igual un poco más tarde. Porque ya juntamos las chanclas con los villancicos", comenta un hombre.

"Hay que darle un poco de vidilla a noviembre que está muy parado", replica una mujer a favor de comenzar ya la época navideña.

Ahora bien, Carey, a todo volumen, sí que ha dado la bienvenida a la Navidad aunque quede más de un mes y medio para el 25 de diciembre.

