Cyril Abiteboul conoce muy bien Alpine. Fue jefe de la escudería los últimos años de Renault, justo antes de su cambio de nombre, y sabe perfectamente cómo funciona el equipo francés. Por ello, ha señalado lo que les falta para ser un equipo exitoso.

En unas palabras recogidas por 'Motorsport Francia', Abiteboul señala que es la falta de una figura ambiciosa lo que le hace falta: "Dentro de una organización, creo que lo que se necesita en un nivel muy alto es el deseo de ganar a toda costa".

"Red Bull tenía eso con Mateschitz y ese legado continúa. Lawrence Stroll lo tiene y lo lleva aAston Martin. Ferrari lo tenía y lo sigue teniendo", aseguró el francés comparando a Alpine con otras escuderías.

No obstante, también da la 'opción Mercedes': "Han sido capaces, a pesar de su entorno corporativo, de construir una estructura que ofrece eso a la dirección. Así que creo que es lo que hace falta. No se trata de enfrentar a los fabricantes de coches con los que no lo son. Se trata de que alguien pueda decir que queremos ganar cueste lo que cueste y eso es lo que falta para triunfar. Alguien que lo diga y los protegerá".

Por último, también explicó que la falta de estabilidad no ayuda a tener esa figura volviendo a hacer la comparación con Mercedes: "No hay que subestimar el vínculo entre el equipo de F1 de Mercedes y la empresa en sí. Es estable , así que pueden centrarse en lo que tiene que hacer, ganar carreras. Alguien tiene que proporcionar esa red de seguridad para el equipo".