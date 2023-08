Ferrari está viviendo una difícil temporada. Tras un gran 2022 que fue a menos, las intenciones de la 'Scuderia' eran asaltar el Mundial. No obstante, la realidad les ha puesto bastante lejos de ese objetivo.

Entre una bajada de rendimiento, malas decisiones estratégicas y la subida de nivel de sus rivales, los italianos han quedado relegados a la cuarta posición del Mundial de Constructores. Y, al mismo tiempo, esto ha hecho que circulen rumores de las posibles salidas de sus dos pilotos: Charles Leclerc y Carlos Sainz.

Sin embargo, el piloto monegasco ha zanjado cualquier posible duda respecto a su futuro en una entrevista con 'Motorsport': "Por supuesto, creo que todos los pilotos han considerado diferentes propuestas una vez que tienen posibilidades. Sin embargo, siento un gran amor por Ferrari".

"Mi primer objetivo y mi primer sueño es convertirme en campeón del mundo con Ferrari, más que cualquier cosa. Así que, si hay una pequeña oportunidad de que suceda, no tendré ninguna duda en presionar para quedarme aquí", añadió el '16'.

Eso sí, Leclerc señaló que ese objetivo está aún algo lejos: "Está claro que no estamos contentos con la situación en la que nos encontramos hoy, pero me encanta Ferrari. Me siento como en casa y no puedo decir mucho más porque no ha habido ningún tipo de discusión".

Gran parte de los rumores surgieron a partir de las declaraciones de Fred Vasseur, jefe de Ferrari, asegurando que las renovaciones de los pilotos no eran una prioridad para el equipo, una idea que también comparte Leclerc: "No es la prioridad para mí en este momento, pero tampoco para el equipo. Nos estamos centrando en lo que es realmente importante ahora, volver a ser lo más competitivos posibles".

Además, el monegasco fijó un objetivo para Ferrari esta temporada: "El objetivo realista es ser el conjunto más fuerte después de Red Bull y cerrar la diferencia con ellos. Entonces, para 2024, no hay dudas de que en la mente de todos está el objetivo de volver a estar en la cima y pelear contra Red Bull".

"Pienso de forma realista y es solo mi opinión que antes de final de año no podremos alcanzarles, pero el objetivo será al menos estar delante de McLaren, Mercedes y Aston Martin, así que sí, ese será nuestro objetivo", concluyó.