No hay día tranquilo en Alpine esta temporada. La escudería francesa está pagando los platos rotos de un mal 2023. Si ya no era fácil hacer una reestructuración completa de su directiva después de despedir a todos los altos cargos del equipo y hacerlo mientras te llueven multitud de críticas, Pierre Gasly ha hablado del mal momento de Alpine.

En declaraciones recogidas por 'Motorsport-Total', Gasly calificó esta temporada como la más desafortunada de su carrera: "Ha sido un inicio bastante complicado por diferentes motivos. Ha sido el año con más mala suerte que he tenido en la Fórmula 1".

"Hubo un par de oportunidades perdidas que tuvieron una especie de efecto bola de nieve y un impacto bastante grande en los resultados finales. Así que no refleja todo el potencial del paquete", añadió.

No obstante, Gasly no dudó en criticar el rendimiento de Alpine: "No hemos sido tan competitivos como nos habíamos propuesto a principios de año. Alpine terminó bastante fuerte en cuarta posición en 2022, pero empezamos este año detrás de Aston como el equipo. Luego McLaren tuvo mejor desarrollo del que hemos tenido, así que caímos al sexto puesto. Y, obviamente, ese no es el objetivo de la temporada".

"Sería una mentira decir que hemos estado a la altura de las expectativas, pero aún nos queda medio año por delante y todavía hay muchas cosas en el tintero en términos de desarrollo. No va a dar la vuelta a toda la temporada, pero tengo la esperanza de que podamos mostrar una mejor forma en la segunda parte del año", se mostró más positivo el francés.

Pero incluso al señalar los puntos débiles del coche, Gasly envió un pequeño palo a su propio equipo: "La carga aerodinámica en general y la mejora del equilibrio a través de las curvas. No es que haya un área más débil que las demás. Intentamos reforzar el conjunto y no hemos dado aún el paso que esperábamos".