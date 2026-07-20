La familia real recibe a la Selección en Zarzuela para celebrar su victoria en el Mundial: "Habéis ganado para toda España"

Los detalles El rey ensalza la labor de la Selección Española en el Mundial: "Lleváis para siempre esas dos estrellas que ya brillan. Sois un conjunto estelar y legendario para la historia de nuestro fútbol".

El rey ha dado la enhorabuena este lunes a la selección española de fútbol por un "triunfo épico" en el Mundial, una "odisea" en la que un equipo solidario y generoso, que ha sido "una piña", ha ganado el campeonato con garra y aguante y fiel a su estilo.

Con estas palabras, acompañado de la reina, de la princesa Leonor y de la infanta Sofía, el rey ha felicitado a todos los jugadores: "Venís cansados, pero que cansancio más rico", les ha dicho.

"Habéis sido piña, equipo, solidarios, generosos. Lleváis para siempre esas dos estrellas que ya brillan. Sois un conjunto estelar y legendario para la historia de nuestro fútbol. Os queda por delante mucha celebración, a pesar del cansancio, pero lo vais a disfrutar. Quedaros con cada mirada, cada lágrima, con cada beso y abrazo", ha afirmado el monarca.

Con el recibimiento por parte de los reyes y sus hijas en el Palacio de la Zarzuela, la selección española de fútbol ha iniciado en Madrid las celebraciones oficiales del título de campeona del mundo, antes de dirigirse al Palacio de la Moncloa para luego comenzar un recorrido por las calles de la capital.

Al igual que hace dos años, cuando los reyes y sus hijas recibieron a la selección tras conquistar la Eurocopa por cuarta vez en su historia, los campeones del mundo han pasado por el salón de audiencias del Palacio Real, donde les esperaban Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía, estas últimas con la segunda camiseta de la selección.

La expedición, encabezada por Rodri, el capitán, y por el seleccionador, Luis de la Fuente, llegó con casi media hora de retraso al Palacio de la Zarzuela, después de que el avión en el que viajó desde Nueva York aterrizara también una hora y media después de lo previsto.

Antes de encontrarse con los reyes y sus hijas, la selección fue homenajeada por los trabajadores de la Zarzuela, que se reunieron a la entrada del palacio para hacer un pasillo a los jugadores que han traído la Copa del Mundo a España, el segundo de estos trofeos logrados por España tras el conquistado en Sudáfrica 2010.

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