"Es muy positivo para nosotros"
Los comentarios de Fernando Alonso: el factor clave de Honda para el nuevo motor de Aston Martin
Shintaro Orihara, jefe de pista de Honda, ha agradecido públicamente cada retroalimentación del bicampeón del mundo, ya que les ayuda a incorporar mejoras cada carrera.
Aston Martin y Honda están atravesando una época clave de la temporada que podría determinar su progresión en la Fórmula 1. Durante las últimas carreras, la escudería británica y el fabricante japonés han estado desarrollando las mejoras del ARM26 y su nueva unidad de potencia para hacer competitivo al equipo.
Sin embargo, aún persisten las dudas acerca de si lograrán o no mejorar su rendimiento este campeonato. Aunque todavía no es seguro que consigan rendir de forma óptima en las próximas carreras, desde Honda se mantienen optimistas, sobre todo con los comentarios que reciben cada día por parte de Fernando Alonso.
"Fernando hizo un comentario positivo sobre la consistencia. Es un comentario muy positivo para nosotros, porque mejorar nuestra eficiencia en pista y también la eficiencia en el análisis de datos es muy importante para nosotros cuando incorporemos una nueva unidad de potencia", ha asegurado Shintaro Orihara, jefe de pista de Honda, tras el GP de Gran Bretaña.
En declaraciones recogidas por 'Motorsport', el directivo japonés ha agradecido las retroalimentaciones del bicampeón del mundo, debido a que les sirve como aliciente para incorporar parches o mejoras en cada test o carrera. "Ahora estamos aprendiendo mucho sobre cómo mejorar de forma rápida y eficiente, por lo tanto siempre le decimos a Fernando: '¿Puedes comentarnos algo al respecto? Cómo mejorar de forma rápida y eficiente'", añade Orihara.
Por último, el nipón ha destacado cuál es el objetivo del fabricante con la nueva unidad de potencia que van a incorporar. "Tenemos que optimizar todo rápidamente para la nueva unidad potencia. Estoy seguro de que la nueva unidad de potencia va a dar vida al coche. Así que, sí, tenemos que optimizar rápidamente los ajustes de los datos para maximizar el rendimiento", ha concluido Shintaro.
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