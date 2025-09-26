Polémica por el precio del décimo de la Lotería: los loteros reclaman subir el precio cinco euros

Además de la subida del precio en los décimos las asociaciones también piden una subida en sus comisiones

Al preguntar laSexta a Loterías y Apuestas del Estado, se han limitado a responder por correo "preferimos ser discretos y prudentes"

Los detallesLas asociaciones defienden que los décimos llevan dos décadas costando lo mismo. Según indican, quieren que la Lotería de los jueves pase de tres a cinco euros y la de los sábados de seis a diez euros. Además, piden que la de Navidad pase a los 25 euros.

Según indican, quieren que la Lotería de los jueves pase de tres a cinco euros y la de los sábados de seis a diez euros. Piden que suban los precios un poco para que les salga rentable porque, dicen, llevan 20 años vendiéndolo al mismo precio.

Al preguntar a Loterías y Apuestas del Estado, no se han querido pronunciar sobre el tema y se han limitado a responder por correo "preferimos ser discretos y prudentes".

Luis Vázquez, de la Asociación de Administraciones de Lotería, ha señalado en Más Vale Tarde que "nosotros lo que solicitamos es una subida de precios, sobre todo de Navidad, el sorteo más especial y el que más trabajo nos da. Es el sorteo en el que menos comisión cobramos por parte de Loterías".

Aparte de la subida del décimo a 25 euros, Vázquez cuenta que también piden "una subida en nuestras comisiones". "Es de un 4,5%, que supone 90 céntimos brutos por décimo. Queremos una equiparación al resto de sorteos, pedimos un 6%", ha añadido.

En la calle, los ciudadanos tienen opiniones diferentes. Como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, a algunos les parece un "exceso" y otros, en cambio, lo ven como una oportunidad "de recaudar impuestos".

