Un legendario entrenador cree que Sinner está cambiando su tenis para derrotar a Alcaraz: "Quiere ganar lo más importante"

Patrick Mouratoglou, legendario entrenador de tenis, dice que Jannik se ha dado cuenta de que tiene que cambiar su juego para poder derrotar a Carlos en el futuro.

Después de que Carlos Alcaraz venciera a Jannik Sinner en la final del US Open, el italiano reflexionó sobre los cambios que debía hacer en su juego. Ese tenis "predecible" le estaba condenando ante Carlitos. Y el legendario entrenador Patrick Mouratoglou ya ve los primeros cambios en su juego.

En su habitual publicación en sus redes sociales analizando la actualidad del tenis, el que fuera entrenador de Serena Williams lanza un serio aviso a Carlitos: ahora sí ve a Sinner cambiado y mejorado.

"Jannik se ha dado cuenta de que, si quiere dar el siguiente paso, no puede depender solo de lo que ya funciona. Aunque gana la gran mayoría de sus partidos con su juego actual, sabe que necesita aportar más variedad, saque y volea, dejadas y cambio de ritmo para vencer a Carlos", apunta el entrenador en medio del ATP de Pekín que se disputa esta semana.

Sinner ha cambiado su estilo y su mentalidad: "Jannik está dispuesto a pagar el precio del progreso: perder partidos ahora para ganar los más importantes después. Esa es una mentalidad valiente, y la correcta".

Cree Mouratoglou que sacrificará algunos partidos e incluso algunos torneos para llegar a las citas importantes al 100% y así estar al nivel de Alcaraz.

De momento en China se podrían encontrar en una nueva final después de la última de Nueva York. Porque la nueva rivalidad del tenis no ha hecho más que empezar. Y promete emociones fuertes.