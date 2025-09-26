Trump pone TikTok en manos de sus amigos: estos son los multimillonarios que controlarán la red social

El contexto El presidente de EEUU ha firmado una orden para que sus aliados, hombres de su confianza, puedan comprar una parte de la aplicación. Los suyos, supervisando una de la aplicaciones más populares ahora mismo.

Donald Trump ha firmado una orden que permite a sus aliados adquirir una parte de TikTok, asegurando así que la popular aplicación esté bajo la influencia de Estados Unidos. Aunque no puede ser suya directamente, figuras cercanas al presidente, como Rupert Murdoch y Larry Ellison, controlarán la red social en el país. Junto a ellos, otros inversores cercanos a Trump, incluyendo el fundador de Dell y dos donantes republicanos, Jeff Yass y William Ford, también participarán en la gestión. Este movimiento garantiza que TikTok operará con un sesgo favorable a la derecha, reflejando la capacidad de Trump para recompensar a sus leales mientras mantiene un ojo en sus intereses políticos.

A enemigos como James B. Comey, exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Donald Trump les regala una imputación. Pero a sus amigos, en cambio, los premia con TikTok. El presidente de EEUU ha firmado una orden para que sus aliados, hombres de su confianza, puedan comprar una parte de la aplicación. Los suyos, supervisando una de la aplicaciones más populares ahora mismo.

Ya lo decía él mismo. "Tengo ternura en mi corazón por TikTok", dijo el presidente estadounidense en una ocasión. Y como Trump tiene un corazón infatigable, ha luchado durante un año por conseguir tener TikTok bajo su órbita. Y lo ha logrado.

Al ser presidente, no podrá ser suya. Pero la red, hasta ahora solo china, la controlarán en Estados Unidos sus puntales: Rupert Murdoch, magnate mediático mundial y dueño de Fox, y Larry Ellison, fundador de Oracle, el hombre más rico del mundo superando a Elon Musk.

Además de Murdoch, su hijo, y el de Ellison, TikTok la manejarán también tres inversores más muy cercanos a Trump. El fundador de Dell y dos grandes donantes del partido republicano, Jeff Yass y William Ford.

Así que la red social se podrá seguir jugando en la cancha de Estados Unidos. Pero será propiedad de USA y el balón, o algoritmo, los manejarán sus nuevos dueños. A nadie se le escapa que lo harán con favoritismo ideológico para la derecha. Porque no dudamos de que Trump tiene un corazón muy grande para hacer favores, pero también buena memoria para cobrarlos.

