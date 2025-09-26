Netanyahu afirma ante la ONU que seguirá con el genocidio en Gaza: "Aún no hemos terminado"

¿Qué ha dicho? En una sala que se ha vaciado en cuanto ha entrado, el primer ministro israelí ha justificado el genocidio en Gaza y avisa de que "Israel acabará el trabajo lo antes posible": "Vamos a procurar que estos salvajes no nos vuelvan a amenazar".

En la Asamblea General de la ONU, Benjamin Netanyahu ha pronunciado un polémico discurso en un escenario casi vacío, tras el abandono de numerosos delegados en señal de protesta. El primer ministro israelí ha reafirmado su compromiso de continuar con el genocidio en Gaza, justificando las acciones de Israel como necesarias para eliminar el régimen de Hamás, al que acusa de terrorismo. Netanyahu ha criticado a los países que reconocen a Palestina, afirmando que recompensan el antisemitismo. Además, ha advertido a Hamás que deponga las armas y libere a los rehenes, y ha mencionado a Irán como una amenaza global. En Gaza, las muertes superan las 65.550 desde octubre.

Benjamin Netanyahu ha hablado en la Asamblea General de la ONU. En Estados Unidos, en un país al que Donald Trump ha vetado la entrada de varios líderes palestinos como por ejemplo el presidente Mahmud Abbas. En Nueva York, una ciudad en la que naciones como Francia han reconocido a Palestina como Estado. Ahí ha hablado el primer ministro israelí, en una sala que se ha vaciado en cuanto le ha visto aparecer.

Porque decenas de delegados de diferentes países se han puesto de pie en cuanto se ha dirigido a pronunciar su discurso para, posteriormente, ausentarse a modo de protesta. En un espacio prácticamente vacío, Netanyahu ha confirmado que va a continuar con el genocidio en Gaza.

"Aún no hemos terminado. Estamos eliminando el régimen del terror de Hamás y vamos a procurar que estos salvajes no vuelvan a amenazar a Israel otra vez", ha expresado.

Ha justificado, además, del proceder de Israel en Gaza, donde han matado a más de 65.000 personas entre las que se encuentran 20.000 niños: "Esto es lo que haría todo Gobierno digno de ese nombre. Israel debe acabar el trabajo en Gaza lo antes posible. Los últimos remanentes de Hamás se atrincheran allí y juran repetir las atrocidades del 7 de octubre".

"Los que defienden y hablan de genocidio y hambruna en Gaza no son mejores que los que abogaban por ello para los judíos. De hecho, el antisemitismo vuelve y vuelve, no para nunca, se retroalimenta y crece", insiste en tu tesis.

"Deponed las armas o Israel os encontrará"

Porque Hamás ha copado buena parte de su discurso: "Deponed las armas y liberad a los 48 rehenes. Si hacéis esto, viviréis. Y, si no, Israel os va a encontrar".

"Podemos terminar la guerra si Hamás acepta. Se desmilitarizará Gaza, y además habrá una autoridad civil", ha dicho un Netanyahu que mencionó a los rehenes que siguen cautivos: "No os hemos olvidado. El pueblo de Israel está con vosotros. No descansaremos hasta que os traigamos a todos a casa".

"Asesinar judíos se recompensa", dice a los que reconocen a Palestina

Ha cargado, además, contra los países que han reconocido al Estado de Palestina, diciendo que sus Gobiernos "recompensan a los antisemitas": "Lo han hecho después de los horrores que cometió Hamás el 7 de octubre. Casi el 90% de la población palestina apoyó este ataque y lo celebró".

"Los dirigentes que reconocen el Estado palestino envían un mensaje: asesinar a los judíos se recompensa. Ahora yo tengo un mensaje también, cuando los terroristas más salvajes de la tierra están celebrando sus decisiones no han hecho nada correcto, su decisión alentará el terrorismo contra los judíos y será una marca de vergüenza para todos", ha expresado.

También ha tenido palabas para Irán: "El año pasado, subí a este podio y mostré este mapa. Muestra la maldición del eje terrorista de Irán, un eje que amenaza la paz mundial. El presidente Trump y yo prometimos impedir que desarrollasen armas nucleares y hemos cumplido. Eliminamos una amenaza existencial para Israel y una amenaza mortal para el mundo civilizado".

Más de 65.500 muertos en Gaza

Mientras, las autoridades de la Franja de Gaza han confirmado la muerte de 50 palestinos en las últimas 24 horas y la cifra de asesinados por Israel desde los ataques del 7 de octubre roza ya los 65.550.

