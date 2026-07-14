Ducati saca a la luz los problemas con Pecco Bagnaia: "Alguna declaración fue muy fuerte"

La crítica de Bagnaia a MotoGP tras los accidentes en el GP de Cataluña: "Nosotros no decidimos"

Mauro Grassilli, director deportivo de Ducati, ha revelado los motivos de la decisión del equipo para no continuar con el turinés en sus filas tras la temporada pasada.

Pecco Bagnaia dejará de formar parte de Ducati la próxima temporada. El piloto turinés ya ha firmado un nuevo contrato con Aprilia, principal rival de los de Borgo Panigale, para 2027 y, aunque se desconocían los motivos concretos de su salida, el director deportivo de Ducati los ha sacado a la luz.

"Creo que el 2025 ha sido complicado para ambos, no solo para Ducati, también para Pecco. Fue el motivo principal que nos hizo decidir, tanto a Ducati como a Pecco como piloto, no seguir juntos en el futuro", ha adelantado Mauro Grassilli, director deportivo de Ducati, en el podcast 'ZamTube'.

De esta forma, Grassilli confirma que durante el desarrollo de la temporada pasada ya se decidió prescindir de los servicios de Bagnaia. Incluso, ha detallado cómo la actitud de Pecco y sus declaraciones agravaron la situación. "Sin duda el 2025 lo fue, desde el punto de vista deportivo, pero también un poco desde el punto de vista de box", añade el directivo.

Por último, Grassilli ha destacado cómo la figura de líder del piloto se fue deteriorando con sus palabras frente a la prensa, influyendo en el equipo. "Lamentablemente tuvimos problemas que nos llevaron a pensar que quizás no había futuro en este momento. Alguna declaración fue muy fuerte. El piloto es fundamentalmente el líder del equipo. Y cuando el líder, de una forma u otra, hace declaraciones que a veces debilitan un poco lo que es el grupo, eso sin duda influye un poco", concluye el director deportivo de Ducati.

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