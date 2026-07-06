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Iñaki López, tras la llamada de Trump a la FIFA para que retiraran la tarjera roja a Balogun: "Ha quedado más rehabilitado que Aldama"

El presentador ha comparado esta situación a cuando la FIFA, en 1936, obligó a repetir un partido que Austria había perdido contra Perú en las Olimpiadas de 1936 a sugerencia de Adolf Hitler.

ñaki López, tras la llamada de Trump a la FIFA para que retiraran la tarjera roja a Balogun: "Ha quedado más rehabilitado que Aldama"

Florian Balogun, la estrella de la selección de Estados Unidos, se fue expulsado del partido de dieciseisavos del Mundial contra Bosnia por un claro pisotón. Roja y partido de sanción. Pero ahí apareció Donald Trump con una llamada a Gianni Infantino. Tras ella, la FIFA ha suspendido la sanción al delantero estadounidense y podrá jugar los octavos de final contra Bélgica.

"Los anfitriones se quedaban en cuadro para recibir a Bélgica. Hasta que Donald Trump levantó el teléfono para llamar a Infantino, el capo de la FIFA que dobla la cerviz en cada encuentro con su adorado Trump. El mismo pelota que se inventó un premio FIFA de la Paz para dárselo a Donald como consolación por perder el Nobel. Tras esa llamada, la tarjeta roja a Balogun pasó de ser imposible de apelar a quedar suspendida por un año y el jugador más rehabilitado que Aldama y por supuesto, disponible para octavos contra Bélgica", ha comentado Iñaki López en Más Vale Tarde.

Pero es que no se ha quedado ahí, sino que el propio presidente estadounidense ha agradecido públicamente la decisión y ha reconocido la llamada al presidente de la FIFA. "Que quede diáfano que él y solo él, puede enmendar a la FIFA y hacerle rectificar una sanción grave, algo que no ocurría desde 1962", ha enfatizado el presentador.

Una situación que Iñaki López ha comparado a otra que ocurrió hace casi un siglo: "Me viene a la memoria las Olimpíadas de Berlín, año 1936, cuando la FIFA hizo repetir un partido que Austria había perdido tres dos contra Perú. ¿Quién lo había sugerido? Hitler, austríaco de nacimiento, y la FIFA, obedeció. 90 años después, la honra de la FIFA sigue sin levantar cabeza".

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