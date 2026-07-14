Ducati asume que habrá "roces" entre Marc Márquez y Pedro Acosta

Mauro Grassilli, director deportivo de Ducati, confía en que el equipo sea capaz de "gestionarlo lo mejor posible".

Una de las grandes dudas que sobrevuela el fichaje de Pedro Acosta por Ducati es cómo será su relación con Marc Márquez.

Ambos son pilotos explosivos, con carácter y que no rehúyen a meter rueda, y eso puede conllevar más de un enfado en el box rojo.

Pero también eso es lo que buscaba Ducati con su fichaje, tal y como ha explicado Mauro Grassilli en el podcast 'ZamTube'.

"Pedro reúne todas estas características: sin duda es alguien extremadamente rápido, extremadamente agresivo en el sentido positivo del término", ha explicado el director deportivo de los de Borgo Panigale.

Sobre un posible enfrentamiento entre ambos pilotos, en Ducati ya lo dan por hecho: "El roce hay que crearlo. Como dice siempre Gigi, es mejor tener a dos fuertes en el equipo e intentar gestionarlos, que tener a dos fuertes en contra".

Eso sí, esperan que no pase a mayores: "Así que podrá haber algo de roce, porque son dos pilotos extremadamente fuertes; a Marc lo conocía bien, a Pedro todavía menos, pero intentamos gestionarlo lo mejor posible. Estoy seguro de que son profesionales".