Un exjefe de Alonso alucina con lo que hizo en Ferrari: "No teníamos el mejor coche, pero Fernando..."

Fernando Alonso celebrando su victoria en Baréin en la carrera que debutaba con Ferrari

Stefano Domenicali, CEO de la F1 y exjefe de Ferrari, recuerda el mundial que perdieron en el año 2010 por un error de estrategia.

Fernando Alonso rozó en dos ocasiones el título de la Fórmula 1 en su etapa en Ferrari. Se quedó muy cerca, pero fue superado por el Red Bull de Sebastián Vettel.

El que fuera su jefe y ahora manda en la Fórmula 1, Stefano Domenicali, ha recordado aquellos años que fueron tan duros para la escudería de Maranello. "Alonso se quedó a las puertas del Mundial dos veces, en 2010 y 2012, y fueron experiencias muy intensas emocionalmente", dice en palabras que publica 'AS'.

"En 2010 no teníamos el mejor coche, pero Alonso hizo un trabajo realmente extraordinario junto al equipo", apunta el exjefe de Ferrari.

Aquel año 2010, Ferrari cometió un error estratégico imperdonable: "Entre los dos Red Bull había empezado el juego de dos gallos en el gallinero: se sacaban de en medio el uno al otro".

"Era un coche superior, pero gracias a que el equipo no gestionaba bien a los pilotos, tuvimos la ocasión de disputar el título en la última carrera. Cometimos un error de valoración", completa Domenicali.

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