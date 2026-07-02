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España - Austria

Dani Olmo, el único cambio que prepara Luis de la Fuente ante Austria: este sería el once de España

Juanfe Sanz, en 'Jugones', cuenta cuáles son los planes de Luis de la Fuente para el partido de dieciseisavos de final contra Austria.

Olmo

¿Cómo ha preparado España el duelo ante Austria? ¿Va a haber cambios? Juanfe Sanz ha contado la última hora en 'Jugones' a pocas horas de que se juegue el partido de dieciseisavos de final.

"A priori el cambio que va a meter Luis de la Fuente con respecto al partido contra Uruguay es la entrada de Dani Olmo en el equipo", cuenta Juanfe.

Pero hay otro detalle importante: el equipo español ha estado ensayando las tandas de penaltis. Esta noche, todo o nada contra Austria en este Mundial

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