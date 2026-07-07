Una leyenda de la F1 coincide con Fernando Alonso: "Es un presagio de lo que está por venir"

Damon Hill, campeón de 1996, ha respaldado la opinión del bicampeón del mundo en sus redes sociales, advirtiendo de los peligros que puede suponer la alta demanda de la inteligencia artificial.

Las críticas a la Fórmula 1 por parte de los pilotos y figuras importantes del automovilismo no cesan. A comienzos de temporada, la mayoría del paddock cargó contra el nuevo reglamento debido a la gestión de energía y la escasa presencia de la figura del piloto en las carreras.

Con el paso de los Grandes Premios, dichas críticas han aminorado, pero un campeón del mundo ha vuelto a atacar a la F1 y sus nuevas normas. "En esta F1, no hay ni talento, ni velocidad, ni toma de riesgos. Solo pulsas un botón y adelantas si tienes más potencia que el coche de delante", señaló Fernando Alonso.

Tras el GP de Gran Bretaña, en donde una vez más surgieron problemas a la hora de gestionar la energía de los monoplazas, una leyenda del 'Grand Prix' ha mostrado su parecer y ha coincidido con las palabras del piloto de Aston Martin.

En concreto, Damon Hill, campeón de la F1 de 1996, ha mostrado su preocupación con la excesiva incorporación de tecnología en los monoplazas, haciendo hincapié en la inteligencia artificial. "Esta es mi preocupación. Estamos al borde de una toma de control de la IA para la humanidad", advierte el expiloto en sus redes sociales.

"Necesitamos entender qué queremos para nosotros mismos y reclamarlo lo antes posible. La Fórmula 1 es un presagio de lo que está por venir", ha añadido el británico, dejando su rechazo a la F1 actual.

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