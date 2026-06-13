Alonso tira de ironía tras perder en clasificación con su compañero: "Stroll estuvo ahí ahí con Vettel"

Fernando Alonso pone fin a su racha en clasificación tras ser superado por su compañero de equipo en la clasificación del GP de Barcelona.

Tras muchos, pero muchos Grandes Premios, Lance Stroll ha vuelto a batir aFernando Alonso en una clasificación. Han sido en total 41 fin de semanas de carreras. Casi dos temporadas consecutivas. La última vez que el canadiense logró superar a Alonso en 'qualy' Lando Norris no era campeón del mundo, Verstappen tenía tres mundiales y Hamilton pilotaba para Mercedes.

Fue en Silverstone 2024. Esa racha ha llegado hoy a su fin en el Gran Premio de Barcelona 2026. Lo cierto es que este record acaba en el peor momento de Aston Martin en toda su trayectoria en la Fórmula 1. Siendo claros, los británicos van a los Grandes Premios sin ninguna expectativa.

Son últimos o penúltimos, y por ahora, no hay más. Por lo tanto, es casi indiferente que Stroll salga mañana 21º y Alonso 22º cuando no tienen a nadie con quien competir. El coche más cercano fue el Cadillac de Bottas, que acabó un segundo por delante de Stroll. Una barbaridad en Fórmula 1.

A pesar de ello, Fernando Alonso quiso tirar de ironía al ser preguntado por el final de esta histórica racha: "Stroll es un piloto muy rápido, estuvo ahí ahí con Sebastian Vettel". Ante el menosprecio que suele recibir el canadiense, Alonso le ensalza recordando la etapa en la que compartió garaje con el piloto alemán.

Eso fue en 2022, durante la última temporada de Sebastian en la Fórmula 1 antes de retirarse. Venía de abandonar Ferrari por la puerta de atrás y en horas muy bajas. Era también el primer año de la marca Aston martin en el 'Gran Circo', y lo cierto es que ambos pilotos estuvieron bastante parejos.

Vettell anunció su retirada en verano de 2022 y un día después Fernando Alonso anunció su salida de Alpine rumbo a Silverstone. El resto es historia. La temporada 2023 fue todo un éxito, rozando la '33' en varias ocasiones y con numerosos podios. Pero ahora la situación es completamente diferente, y parece que no tiene pronta solución.