Ferrari, el primer equipo en correr en el Madring: ¿Cuándo pilotan Charles Leclerc y Lewis Hamilton?

Los pilotos de la escudería italiana podrán recorrer el trazado del nuevo GP de España durante un filming day este jueves 9 de julio.

Ferrari estrenará el Circuito de Madring antes que cualquier otra escudería este jueves 9 de julio. Así lo ha anunciado 'Motorsport' en su página web, adelantando que los de Maranello realizarán a lo largo de la jornada un 'filming day' con Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

De esta forma, el nuevo trazado del aún sin estrenar nuevo GP de España será el escenario de un día de rodaje para los pilotos de Ferrari, donde podrán probar cómo es el circuito y la famosa curva denominada como 'La Monumental'.

En total, ambos pilotos podrán recorrer un máximo de 200 kilómetros debido a lo estipulado en el reglamento de la Fórmula 1 en cuanto a las actividades promocionales de cada escudería.

En las últimas semanas, otro piloto de la F1 como Carlos Sainz también pudo recorrer el trazado del nuevo circuito madrileño, asegurando que será una carrera espectacular debido a la forma de las curvas y su distribución.

Por último, la cita de este jueves de la escudería italiana supondrá un nuevo test previo a su estreno oficial del próximo 13 de septiembre, que servirá para ultimar cualquier cambio o arreglo que necesite el circuito.

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