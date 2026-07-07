Alex Márquez desvela la autoexigencia de Marc: "Es gasolina para él"

El piloto de Gresini ha revelado hasta qué punto es capaz de llegar el vigente campeón con tal de ganar debido a su alta competitividad, además de la presión que sufre al ser su hermano.

Marc Márquez siempre ha sido un piloto muy competitivo, tanto dentro como fuera de la pista. Su carácter y mentalidad le llevan hasta límites impensables a la hora de luchar por la victoria o el mejor tiempo, que, en ocasiones, se ha extralimitado y ha acabado lesionándose o teniendo un accidente.

Quien mejor conoce al vigente campeón del mundo no es otro que su propio hermano Álex. Durante años han competido entre ellos por ver cuál de ellos es el mejor, aunque Marc siempre ha acabado por delante. En una entrevista concedida por ambos a 'Moto.it', el piloto de Gresini ha desvelado aspectos claves de su hermano mayor.

La principal característica que ha abordado Álex ha sido la competitividad de Marc. "Al final, su carácter tiene cosas muy positivas y cosas negativas, pero tener autocontrol y querer cada vez más es algo que le empuja. Él siempre dice que piensa que el rival es más fuerte que él, y eso es combustible para seguir trabajando", resalta el piloto español.

Incluso, el de Gresini recalca que, aunque haya ganado un duelo o carrera, no termina de estar satisfecho. "Puede ganar por treinta segundos y luego llegar a casa diciendo que no, porque el otro lo hacía mejor, que si iba delante, ganaba. Eso es gasolina para él", añade el vigente subcampeón del mundo.

Por último, ha destacado que su nivel de exigencia llega a ciertos límites en los que acaba lesionado. "Su forma de arriesgar mucho muchas veces también lo ha pagado con lesiones. Así que tienes dos partes", concluye el pequeño de los Márquez.

A la sombra de Marc

Uno de los factores que siempre ha perseguido a Álex a lo largo de su vida y carrera como piloto profesional ha sido ser el hermano de Marc Márquez. "Por ser el hermano de Marc, siempre tendrás más presión. La gente mirará las cosas positivas y las cosas negativas, y eso es negativo, honestamente", confiesa.

A diferencia de su hermano, Álex aún no ha ganado un título de MotoGP, pero ha hecho méritos para tenerlo, como el año pasado cuando acabó segundo detrás de Marc. "Mucha gente decía: ‘Hará tres buenas carreras y después no volverá a ir’. Hacer todo el año constantemente fue muy importante para mí y sí, fue como quitarme un peso que tenía encima".

"El año pasado fue muy importante para ponerme en una posición importante, porque me estaba costando un poco encontrar mi lugar en MotoGP", sentencia Álex Márquez.