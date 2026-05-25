El esperanzador mensaje de Sainz tras su increíble remontada en Canadá: "Iba al ritmo de los McLaren"

El piloto de Williams firmó una de las mejores carreras del año y terminó exprimiendo al máximo el rendimiento de un coche que tiene muchas limitaciones.

Carlos Sainz firmó un Gran Premio de Canadá muy meritorio. En un inicio de carrera con mucha incertidumbre en la que el asfalto mojado provocó algunas decisiones de equipo erróneas, Carlos quedó relegado al 17º lugar.

Todo hacía pensar que el madrileño iba a tener una carrera complicada pero, a medida que fueron pasando las vueltas, su ritmo iba siendo cada vez más competitivo. Sainz hizo una segunda mitad de carrera sensacional y logró terminar en noveno puesto, igualando su mejor resultado esta temporada.

Tras el Gran Premio de Canadá, Carlos quiso reivindicar su actuación y el ritmo del coche. Según el ex de Ferrari, llegó a tener una velocidad parecida a los McLaren, algo que genera esperanza de cara a las próximas carreras en Williams.

"Hemos podido remontar bien. He hecho un segundo 'stint' muy bueno de carrera, incluso con los McLaren que los llevaba cerca mío íbamos casi al mismo ritmo. He podido hacer gran parte de la carrera y remontar ahí, y a partir de ahí nada, he traído a casa un noveno, que si me lo dices después de la vuelta 2 cuando he tenido que parar, lo hubiese firmado", reconoció Carlos en declaraciones para los micrófonos de 'Dazn'.

El GP de Canadá dejó cosas positivas para los pilotos españoles. Sainz pudo volver a puntuar tras algunas carreras con dudas sobre el rendimiento del coche. Fernando Alonso, por su parte, no pudo terminar la carrera pero dejó una salida de un nivel espectacular en la que llegó a ganar hasta nueve posiciones.

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