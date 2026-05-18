Carlos Sainz alaba la Fórmula E: "Es una gran categoría"

El piloto español habla sobre la competición de monoplazas eléctricos después de asistir al doble e-Prix de Mónaco de este fin de semana.

La nueva Fórmula 1 ha recibido muchas críticasdesde que empezó la temporada. De hecho, una de las polémicas era la alta gestión de energía que hay que hacer para recargar las baterías. Algo que a muchos les recordaba a la Fórmula E.

Max Verstappen comentó que "la nueva Fórmula 1 era como la Fórmula E con esteroides", y eso hizo que algunos pilotos se acercaran a conocer la categoría eléctrica. Este fin de semana, uno de los pilotos que se ha pasado por la Fórmula E ha sido Carlos Sainz.

El piloto español aprovechó que se disputaba el doble e-Prix de Mónaco y habló sobre la competición. "La Fórmula E es una gran categoría, siempre ofrece un buen espectáculo, carreras emocionantes, algún que otro choque. Me recuerda un poco al karting, que es una de mis categorías favoritas. Me encanta ver las carreras. Sigo la categoría y realmente disfruto viendo a mis amigos aquí haciendo un buen trabajo", comentó Sainz, según recoge 'SoyMotor'.

Amigos como Pepe Martí, el único piloto español de la categoría que ha conseguido su primer podio en el primer e-Prix en el Principado. Una Fórmula E que dará un paso más allá la próxima temporada, con su nueva generación de coches: la Gen4. Unos monoplazas que empezarán a acercarse a la Fórmula 1 y que el propio Sainz ha definido como "una bestia": "He echado un vistazo al Gen4 y luce bastante impresionante".

"Es mi primera vez en una carrera de Fórmula E y estoy aquí para aprender. El Gen4 es una bestia, es el próximo paso para estos chicos y parece un gran salto en cuanto a potencia también", concluyó el piloto madrileño.