Williams sigue confiándolo todo a Carlos Sainz: "Exprime el coche al máximo"

James Vowles, jefe de Williams, anuncia que vendrán más mejoras en el coche y vuelve a elogiar el papel de Carlos Sainz.

Otra vez Carlos Sainz siendo el piloto más destacado de Williams. Otra vez en puntos, noveno en el Gran Premio de Canadá, en otra actuación brillante. Y eso que su equipo no se lo puso fácil con la elección inicial de los neumáticos que le mandaron a la parte trasera de la parrilla.

James Vowles, su jefe, se mostró encantado con el rendimiento de su coche... y de Carlos: "Estoy muy contento con el rendimiento, hemos añadido mucho rendimiento tanto en Miami como aquí. Nos gusta ver que vamos en el paso adecuado. Hemos peleado con los Haas y Alpine que han traído mejoras, creo que nos falta una décima o dos y se puede ver donde ha terminado Franco hoy".

Esto dijo en 'DAZN' después de la cita de Montreal: "Carlos ha exprimido el coche al máximo y hemos tomado riesgos que no han dado su fruto, pero es bueno ver que hemos podido llegar a los puntos".

El madrileño suma seis puntos en lo que va de campeonato, con dos carreras consecutivas puntuando.

Williams tiene mucho que decir

Williams ha mejorado sus coches, pero ni mucho menos ha dicho su última palabra. Han trazado un plan durante la temporada.

Así lo dice Vowles: "Vendrán buenas mejoras después del parón, hasta entonces serán pequeñas mejoras en todos los Grandes Premios"

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