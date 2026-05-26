Aprilia no se fía de Marc Márquez: ¿Puede remontar y ganar el Mundial de MotoGP?

Massimo Rivola, CEO de Aprilia, ha recordado la gesta de Pecco Bagnaia hace unos años cuando "remontó más de 90 puntos y era mitad de temporada".

Tras el Gran Premio de Catalunya, segunda carrera consecutiva que se pierde Marc Márquez por lesión, Marco Bezzecchi aumentó su renta como líder del Mundial.

El italiano le saca 15 puntos a su compañero de equipo, Jorge Martín, y 85 al vigente campeón, el piloto de Ducati.

Todo apunta a que solo Aprilia podría perder el título, pero su CEO, Massimo Rivola, no se confía en absoluto.

"Mirar la clasificación en este momento sería el mayor error que podríamos cometer", ha señalado en una entrevista a 'Mundo Deportivo'.

El italiano no esconde que Márquez sigue siendo su gran rival: "Sabemos que Marc volverá más fuerte que antes, como siempre; ya lo ha hecho una vez, dos veces, tres veces, así que lo volverá a hacer".

Y es por ello que no descarta una remontada del '93': "No, en absoluto. También vimos en el pasado como Pecco remontó más de 90 puntos y era mitad de temporada. Ahora llevamos solo seis carreras de 22. Así que es muy pronto, no debemos mirar la clasificación sino fijarnos en el rendimiento".