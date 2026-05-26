Ahora

"Marc volverá más fuerte que antes"

Aprilia no se fía de Marc Márquez: ¿Puede remontar y ganar el Mundial de MotoGP?

Massimo Rivola, CEO de Aprilia, ha recordado la gesta de Pecco Bagnaia hace unos años cuando "remontó más de 90 puntos y era mitad de temporada".

Marc Márquez GP Francia 2026Marc Márquez GP Francia 2026Getty Images

Tras el Gran Premio de Catalunya, segunda carrera consecutiva que se pierde Marc Márquez por lesión, Marco Bezzecchi aumentó su renta como líder del Mundial.

El italiano le saca 15 puntos a su compañero de equipo, Jorge Martín, y 85 al vigente campeón, el piloto de Ducati.

Todo apunta a que solo Aprilia podría perder el título, pero su CEO, Massimo Rivola, no se confía en absoluto.

"Mirar la clasificación en este momento sería el mayor error que podríamos cometer", ha señalado en una entrevista a 'Mundo Deportivo'.

El italiano no esconde que Márquez sigue siendo su gran rival: "Sabemos que Marc volverá más fuerte que antes, como siempre; ya lo ha hecho una vez, dos veces, tres veces, así que lo volverá a hacer".

Y es por ello que no descarta una remontada del '93': "No, en absoluto. También vimos en el pasado como Pecco remontó más de 90 puntos y era mitad de temporada. Ahora llevamos solo seis carreras de 22. Así que es muy pronto, no debemos mirar la clasificación sino fijarnos en el rendimiento".

Las 6 de laSexta

  1. Comisión del 1%: el contrato clave en el caso Plus Ultra que probaría la mordida en el rescate de la aerolínea
  2. El entorno de Zapatero insiste en su inocencia y define como "ridículo" que se apunte a su casa como epicentro de la trama
  3. Consumo abre un expediente sancionador y bloquea las plataformas de apuestas Polymarket y Kalshi por operar sin licencia
  4. EEUU retoma sus ataques contra el sur de Irán pese a los "avances" en las negociaciones
  5. El juez Peinado cita a Begoña Gómez el 9 de junio para una "audiencia previa" al juicio y le advierte de que si no acude podrá ser "conducida por la fuerza pública"
  6. Dinamita Montilla o 'El asesino en serie de TikTok' se sienta de nuevo en el banquillo por disparar a un joven para robarle