Rafa Jódar se hace grande: supera a Nadal y Carlos Alcaraz en su debut en Roland Garros

Igualando a Nadal y Carlos Alcaraz: Rafa Jódar logra un récord exclusivo en el Mutua Madrid Open

El joven tenista español selló su debut en el Abierto de Francia con una victoria contundente, y con menos juegos perdidos que Nadal y Alcaraz en sus respectivos debuts.

Rafa Jódar ya ha hecho realidad su sueño de jugar un Grand Slam. El joven tenista español ha debutado este lunes en Roland Garros con una victoria en primera ronda ante Aleksandar Kovacevic (1-6, 0-6, 4-6). Su primer triunfo en un major a los 19 años de edad ya le sitúa por encima de tenistas de alta talla.

En concreto, Jódar se convierte en el tenista más joven de España en ganar su primer partido de Grand Slam de forma tan contundente. Con tan solo cinco juegos perdidos contra Kovacevic, el de Leganés tiene un mejor registro que Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en sus respectivos debuts.

Retrocediendo en el tiempo, Nadal debutó en Roland Garros 2005; el manacorí ganó a Lars Burgsmuller (6-1, 7-6, 6-1), perdiendo tan solo ocho juegos. En el caso de Alcaraz, en 2021 venció a Bernabé Zapata (6-3, 2-6, 6-1, 7-6) cediendo 16 juegos, el doble que se dejó Nadal.

De esta forma, Jódar registró un 63% de los puntos ganados, por encima del 59% de Nadal y el 53% de Carlitos. Este miércoles, el español se enfrentará al tenista australiano James Duckworth en segunda ronda con el horario aún por determinar.

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