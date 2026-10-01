La esperanza de Honda con las actualizaciones del motor: "Encontramos un espacio..."

Shintaro Orihara, jefe de Honda, explica que desde el Gran Premio de España en Madrid están desarrollando el ADUO2.

El motor Honda es un absoluto desastre en el Aston Martin, pero los japoneses aseguran que lo están actualizando a través del ADUO2 desde el Gran Premio de España, en Madrid. Por lo tanto este fin de semana en Malasia volverán a contar con una versión actualizada.

Pero actualizada no quiere decir mejorada. Shintaro Orihara, jefe de Honda, ha explicado cómo están tratando de dejar atrás el motor que llevaron en el inicio de temporada.

"En Zandvoort, en el primer evento, introdujimos el motor, entonces, creíamos que todavía había espacio para mejorar las prestaciones cambiando la calibración. Y hemos estado trabajando en ese área para optimizar el rendimiento cambiando la calibración", explica el jefe de Honda desde Malasia, donde este fin de semana se corre el atrasado Gran Premio de Bahréin en Malasia.

Reconoce que la mejora no es grande, pero que son pasos pequeños hasta encontrar el mejor motor: "No es una gran mejora derivada de la calibración, pero seguimos trabajando para encontrar algunos pequeños beneficios de rendimiento. Y luego, en Madrid, y también en Bakú, introdujimos el motor con un turbo actualizado usando el ADUO2. Encontramos un espacio para mejorar las prestaciones con la manejabilidad".

"El nuevo motor con el turbo mejorado mejorará la manejabilidad, pero también nos dará un poco de beneficio en el manejo de la energía", dice en palabras que publica 'SoyMotor' este jueves.

Honda no se rinde

Honda no se rinde y más con la extensión de contrato de Fernando Alonso. "Todavía no estoy hablando en grandes números, todavía en pequeños números, pero seguiremos empujando para encontrar ese tipo de pequeñas mejoras", señala Orihara.

Aston Martin fue último equipo en Bakú, donde la larga recta les condenó. Fernando perdía más de un segundo en esa recta. Pero en Malasia, sobre todo si la lluvia acaba asomando en la jornada de domingo, la historia será diferente.

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