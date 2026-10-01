Verstappen celebra la renovación de Fernando Alonso: "Es un animal"

Fernando seguirá varios años más en Aston Martin y Max Verstappen está "encantado" con su decisión.

Fernando Alonso no se marchará de la Fórmula 1 pronto. Mientras se sienta rápido y competitivo seguirá pilotando para Aston Martin. Una enorme noticia para el mundo del motor.

Max Verstappen, cuatro veces campeón de la competición, ha celebrado la decisión de Fernando de seguir varios años más. En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Bahréin, en Malasia, al neerlandés le han preguntado por el futuro del asturiano.

"Alonso es un animal, le encanta competir y a mí me encanta que se quede", dice el de Red Bull.

"Me gusta que Alonso esté en F1 y la motivación que tiene para seguir... yo no estoy seguro de que tenga esa motivación cuando llegue a su edad", explica Max Verstappen.

También se refiere al papel de liderazgo que tiene Fernando en el equipo Aston Martin: "Seguro que Aston Martin también está contento de que siga y con su experiencia les podrá guiar hacia mejores resultados".

¿Juntos en otras categorías?

Fernando y Max siempre han hablado de competir juntos en otras categorías como las 24 Horas de Le Mans. El neerlandés tiene claro que no alargará tantos años su carrera en la F1: "Competiré en algo en el futuro pero quizá llegue un momento en el que levante el pie. Cada uno es diferente".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido