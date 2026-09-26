Las explicaciones de Honda a un nuevo desastre de Alonso y Aston Martin: "Ha sido una lección dura"

Shintaro Orihara, jefe de la fábrica japonesa reconoce el duro varapalo que ha sufrido Fernando y Aston en Bakú aunque apela, una vez más, a la unidad en tiempos difíciles.

Fernando Alonso ha vuelto a vivir un calvario con su Aston Martin. Es uno de muchos esta temporada que ha terminado con el asturiano abandonando, lo mismo ha hecho su compañero Stroll, para más 'inri'.

El Aston ni funciona ni compite y eso es, en gran parte culpa, de Honda. La fábrica japonesa sigue sin lograr revertir una situación que comienza a ser tétrica y que está perjudicando todo un proyecto que aspiraba a ganar carreras en pretemporada.

Alonso se ha retirado en Bakú dejando muy malas sensaciones. Shintaro Orihara, jefe de Honda, ha dado explicaciones tras lo sucedido en Azerbaiyán. Sin asumir la culpa, el directivo ha querido señalar el duro varapalo que ha supuesto un desenlace de carrera así.

"Ha sido una lección dura aprendida la de este finde en Bakú. Me gustaría agradecer a todo el equipo por seguir empujando independientemente de lo difícil que sea el camino", ha asegurado Orihara en declaraciones publicadas por Honda.

Fernando ha tenido especial dificulta en las rectas. De hecho, el asturiano ha dejado una imagen muy llamativa saludando a 'Checo' Pérez cuando este le adelantaba en la recta principal, donde Alonso ha reconocido que perdía casi un segundo en cada vuelta.

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