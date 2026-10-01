Un piloto indio, elevado a héroe mundial tras el ataque en un vuelo de Flydubai

¿Por qué es importante? El piloto ha sido elogiado como un héroe por Donald Trump, Narendra Modi y Benjamín Netanyahu tras ser apuñalado en pleno vuelo. Según las primeras versiones, logró activar una señal de emergencia y ayudar a evitar una posible tragedia.

El piloto indio Smit Machchhar ha sido elogiado como héroe tras ser apuñalado durante un incidente en un vuelo de Flydubai, evitando una posible tragedia. Machchhar, capitán desde 2022, pilotaba el vuelo entre Dubái y Tel Aviv cuando su copiloto presuntamente lo atacó. A pesar de estar herido, logró activar una señal de emergencia y abrir la puerta de la cabina, permitiendo que otros pasajeros intervinieran. El avión descendió bruscamente, pero logró aterrizar de emergencia en Arabia Saudí. Reconocido por líderes como Narendra Modi y Donald Trump, Machchhar es considerado un héroe en India. Las autoridades investigan el incidente, mientras el copiloto sigue desaparecido.

El piloto indio Smit Machchhar ha sido elogiado como un héroe por líderes como Donald Trump, Narendra Modi y Benjamín Netanyahu después de resultar apuñalado durante un supuesto "incidente de seguridad" a bordo de un vuelo de Flydubai y, según las primeras versiones, contribuir a evitar una posible tragedia. Su actuación habría permitido mantener el control de la aeronave pese a la gravedad de la situación.

Machchhar, capitán de Flydubai desde 2022, pilotaba el vuelo FZ1073, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, cuando su compañero de cabina presuntamente lo atacó e intentó provocar un accidente, según afirmó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

De acuerdo con las primeras informaciones, el piloto consiguió activar una señal de emergencia y abrir la puerta de la cabina durante el altercado. En esos momentos, el avión habría iniciado un brusco descenso durante aproximadamente dos minutos, provocando el pánico entre los más de 170 pasajeros a bordo. Finalmente, la aeronave realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí.

La actuación de Machchhar se ha convertido en motivo de orgullo en India, donde medios de comunicación han recuperado testimonios de antiguos vecinos y amigos de infancia del piloto. Las muestras de reconocimiento también han llegado desde distintos sectores del panorama político.

"El capitán Smit Machchhar es un héroe", afirmó este jueves el primer ministro indio, Narendra Modi, en X. "Ante un peligro extremo y a pesar de estar gravemente herido, demostró un valor inmenso y una determinación inquebrantable para proteger la vida de los demás", añadió, en línea con los elogios expresados por los mandatarios de Estados Unidos e Israel.

Machchhar trabajó durante once años como piloto de la aerolínea india de bajo coste SpiceJet antes de incorporarse a Flydubai en 2022. Según su perfil de LinkedIn, acumula más de 9.700 horas de vuelo.

Medios locales señalan que el piloto, originario de Bombay, estaba destinado inicialmente a incorporarse al negocio familiar de textiles. Sin embargo, descubrió su vocación por la aviación a los 19 años y decidió emprender una carrera como piloto.

La Embajada de India en Arabia Saudí informó el miércoles de que Machchhar se encontraba "estable" e ingresado en un hospital de Tabuk, ciudad donde la aeronave realizó el aterrizaje de emergencia.

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí han abierto investigaciones para esclarecer lo ocurrido, que por el momento describen como un "incidente de seguridad". El Gobierno israelí, sin embargo, lo ha calificado de "atentado".

Por ahora, se desconoce el paradero y el estado del copiloto, quien, según las primeras versiones, habría iniciado el altercado en la cabina.

Los pasajeros, otros héroes

Mientras el comandante trataba de hacer frente a la situación desde la cabina, varios pasajeros intervinieron para reducir al copiloto, después de que este presuntamente apuñalara al piloto e intentara hacerse con el control del avión. Los pasajeros vivieron momentos de pánico, con la aeronave balanceándose bruscamente y descendiendo de unos 10.000 a 5.000 metros en apenas unos minutos.

Con el comandante herido, dos pilotos que viajaban como pasajeros entraron en la cabina y asumieron el control de la aeronave. Mientras uno de ellos se encargaba de pilotar, otros pasajeros auxiliaron a Machchhar y trataron de contener la hemorragia.

Finalmente, el avión logró realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí, sin que se produjeran más víctimas entre los pasajeros.

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