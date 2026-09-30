A Fernando Alonso no le pone nervioso la situación de Honda: "Tengo fe"

El piloto español, recién renovado por Aston Martin, cree que tarde o temprano tendrá un coche con el que será capaz de luchar por victorias.

Fernando Alonso ha renovado su contrato porque sigue creyendo en el proyecto de Aston Martin, en el proyecto de Honda. A pesar de que están muy atrás, a más de tres segundos de las posiciones de cabeza, cree que pueden remontar.

Después de que se anunciara su continuidad, Fernando respondió en 'BBC' a preguntas sobre cómo será el desarrollo del coche de cara a las próximas temporadas: "Tengo fe en Honda".

"Van por buen camino. No hay garantías de que el año que viene el motor esté completamente arreglado, pero todos los cambios que se están produciendo en Honda tienen sentido, así que tengo fe", explica el piloto de 45 años.

Sigue creyendo igual que el primer día a pesar de las difíciles circunstancias de este 2026: "La confianza que tengo en el equipo no ha cambiado ni siquiera a lo largo de este año tan difícil. En el futuro, no sé cuánto tiempo llevará, pero será un equipo de éxito y quiero formar parte de él".

Optimismo para la temporada 2027

En la entrevista a 'AS' habló de cuál puede ser el camino del equipo en el futuro: "Ahora veo optimismo en el equipo de cara a 2027".

"Después de Budapest, se han corregido algunas de las deficiencias que tenía el chasis y estamos en la dirección correcta. Esa energía la noto en la fábrica. Ahora todo el mundo afronta 2027 con un optimismo diferente", dice el dos veces campeón de la Fórmula 1.

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