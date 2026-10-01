Los reyes visitarán Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre

Los detalles Fuentes del Gobierno confirman que los reyes visitarán las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla los próximos 13 y 14 de octubre en una cita consensuada por el Ejecutivo y la Casa Real. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no les acompañará.

Los reyes Felipe VI y Letizia visitarán las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre, según confirman fuentes del Gobierno. Esta visita ha sido consensuada por el Gobierno y la Casa Real, pero el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no les acompañará.

En los próximos días, según las mismas fuentes, se dará a conocer la agenda que desarrollarán sus majestades en las dos ciudades autónomas.

A principios de septiembre conocíamos que Zarzuela había comenzado a ultimar los preparativos con Moncloa para el viaje de los reyes de España a Ceuta y Melilla. En un corrillo con periodistas tras la Apertura del Año Judicial, fuentes de la Casa Real señalaban que esta visita ya estaba en sus planes antes de la crisis migratoria y que el rey no irá solo, sino acompañado de su esposa la reina Letizia.

Un viaje con el que la Casa Real "está comprometida", según aseguró el presidente de Ceuta, Juan Vivas, tras reunirse con Felipe VI en Palma a primeros de agosto, pocos días después de la entrada masiva de migrantes.

Será el primer viaje oficial de Felipe VI y Letizia a las dos ciudades y se producirá casi 20 años después de que lo hiciera el padre del rey, Juan Carlos I, un viaje que provocó una crisis diplomática con Marruecos.

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