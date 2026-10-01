Ahora

ÚLTIMA HORA

Sigue la última hora del 'decreto Maricarmen' para regular la vivienda en España

Casa Real

Los reyes visitarán Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre

Los detalles Fuentes del Gobierno confirman que los reyes visitarán las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla los próximos 13 y 14 de octubre en una cita consensuada por el Ejecutivo y la Casa Real. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no les acompañará.

Los reyes visitarán Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre Los reyes visitarán Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubreAgencia EFE

Los reyes Felipe VI y Letizia visitarán las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre, según confirman fuentes del Gobierno. Esta visita ha sido consensuada por el Gobierno y la Casa Real, pero el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no les acompañará.

En los próximos días, según las mismas fuentes, se dará a conocer la agenda que desarrollarán sus majestades en las dos ciudades autónomas.

A principios de septiembre conocíamos que Zarzuela había comenzado a ultimar los preparativos con Moncloa para el viaje de los reyes de España a Ceuta y Melilla. En un corrillo con periodistas tras la Apertura del Año Judicial, fuentes de la Casa Real señalaban que esta visita ya estaba en sus planes antes de la crisis migratoria y que el rey no irá solo, sino acompañado de su esposa la reina Letizia.

Un viaje con el que la Casa Real "está comprometida", según aseguró el presidente de Ceuta, Juan Vivas, tras reunirse con Felipe VI en Palma a primeros de agosto, pocos días después de la entrada masiva de migrantes.

Será el primer viaje oficial de Felipe VI y Letizia a las dos ciudades y se producirá casi 20 años después de que lo hiciera el padre del rey, Juan Carlos I, un viaje que provocó una crisis diplomática con Marruecos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El segundo decreto de vivienda, al detalle: renovación de contratos, indemnizaciones a inquilinos e incentivos fiscales a los particulares que vendan sus casas a empresas públicas
  2. Los Sindicatos de Inquilinas anuncian caceroladas masivas este jueves y manifestaciones el sábado hacia una huelga general
  3. Los reyes visitarán Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre
  4. Aemet lanza un aviso especial por chubascos muy fuertes con ocho comunidades en alerta hasta el lunes
  5. ¿Un 11-S a las puertas de las elecciones? Incógnitas a resolver frente a la insistencia de Israel de tachar de terrorismo el apuñalamiento de un piloto
  6. Los Javis se pronuncian sobre la polémica que ha acompañado a 'La bola negra': "Dijeron que a Lorca nunca se le negó su orientación sexual"