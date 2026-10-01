El agradecimiento de Marc Márquez a sus médicos: "Ellos sí que hacen milagros"

Los médicos han tenido mucho trabajo con el brazo derecho de Marc Márquez: "Me ha tocado convivir mucho con ellos".

Marc Márquez está luchando por su décimo título de motociclismo con un brazo derecho que está seriamente dañado. De ahí sus palabras de agradecimiento a los médicos que le han tratado. En una entrevista a 'AS', Marc dice que ellos "han hecho milagros".

"Mi equipo médico... ellos sí que hacen milagros. Para mí los doctores trabajan a la sombra, y los buenos más aún. Los buenos son los que se exponen poco mediáticamente, los que están ahí día a día salvando vidas y para mí los doctores, por suerte o por desgracia, me ha tocado convivir y tratar mucho con ellos", explica el piloto de Ducati en la previa del Gran Premio de Japón.

Marc ha atravesado muchas dificultades en los últimos años por las lesiones en el hombro. Solo por la pasión ha podido continuar: "Si no te apasiona esto, no aguantas los días malos, las lesiones, los sacrificios... y ya sabes que de eso he tenido unos cuantos. La pasión es lo que te hace volver, pero la competición es lo que te hace apretar".

A por el mundial contra Jorge Martín

La lucha por el título de MotoGP está entre Jorge Martín y Márquez, aunque con Marco Bezzecchi algo por detrás. Y llega el tramo decisivo de la temporada.

"Llega la parte más intensa de nuestro calendario y la que más desgasta, tanto mental como físicamente. Pero, carrera a carrera, los días van pasando y estás por allí. Tampoco te cambia la vida. Dentro de un mes y medio volveremos a España y seguiremos", explica Marc.

Este fin de semana en Japón, donde el año pasado cerró el noveno título, quiere lanzar la remontada definitiva sobre las Aprilia.

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