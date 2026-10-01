La prensa portuguesa da por hecha la retirada de Cristiano Ronaldo de la selección

El medio 'O Jogo' cuenta que el futbolista portugués, tras su marcha desde Dinamarca, no volverá nunca más con la selección.

La época gloriosa de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal podría llegar a su fin de manera definitiva. Después del lío con el entrenador, Jorge Jesus, marchándose de la concentración, ahora podría poner fin.

El medio portugués 'O Jogo' cuenta que Cristiano se retirará de la selección. No volverá con Portugal.

Por lo tanto, su partido contra Gales ha sido el último después de 234 internacionalidades y 146 goles.

Cristiano se marchó de la concentración después de las explicaciones de Jorge Jesús: "Después de la rueda de prensa del entrenador de la selección nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección".

"A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué", dice.

Calentó ante Dinamarca, pero no jugó

Ronaldo abandonó la concentración desde Copenhague y voló a Madrid, donde ha pasado la noche.

Calentó en la segunda parte, pero no jugó ni un minuto. Y entonces estalló todo. Decidió abandonar la concentración tras una reunión con el presidente de la Federación y el seleccionador. Y ahora, según apuntan desde Portugal, podría anunciar su retirada definitiva.

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