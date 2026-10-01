El lamento de Carlos Sainz por el 2026 de Williams: "Es un año un poco perdido..."

Carlos dice que al no alcanzar los objetivos, considera que esta temporada está siendo tiempo perdido en su carrera.

Williams ha dado un paso atrás este curso. De liderar la zona media a apenas sumar puntos. Y Carlos Sainz siente que este 2026 está siendo casi un año perdido en su carrera. Es la confesión que ha hecho en una entrevista a 'Motorsport'.

"Siento que, en cierto modo, se está convirtiendo en un año un poco perdido en mi carrera, porque no estamos alcanzando los objetivos que nos propusimos. Espero que sea solo un año extraño y que la próxima temporada podamos encontrarnos en una mejor posición", dice el piloto madrileño.

Él se siente en el mejor momento de su carrera, pero Williams no le está acompañando: "Es un momento especial porque, en cuanto a mi rendimiento personal, siento que estoy teniendo un buen año. Tengo 32 años y creo que estoy cerca de la cima de mi carrera".

"Siento que estoy pilotando bastante bien este año, pero al mismo tiempo, ha sido una temporada muy frustrante, con tantos problemas con el coche que nos han impedido obtener buenos resultados", dice el compañero de Alex Albon.

Pero la confianza es Williams es plena

Pero a pesar de los resultados, Carlos sí cree en el proyecto que lidera James Vowles: "Confío en el proyecto, en la gente y en la visión a medio y largo plazo del equipo. Es cierto que este año ha sido muy decepcionante, un año que nadie esperaba".

"También nos ha hecho darnos cuenta de cuánto tenemos que mejorar y de que probablemente estamos más lejos de lo que pensábamos. El año pasado ocurrió casi lo contrario: conseguimos incluso mejores resultados de los esperados. Este año, sin embargo, ha sido mucho más difícil", dice Carlos en la previa del GP de Bahréin, en Malasia.

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