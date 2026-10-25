El espectacular registro en clasificación que engrandece a Alonso y sonroja a Stroll en este 2026

El asturiano volvió a clasificar muy por delante de su compañero de equipo en la 'quali' del GP de Estados Unidos, lo que le permite ser el mejor de la parrilla en un dato.

Fernando Alonso ha vuelto a maximizar su posición en la clasificación de este sábado en Austin. La duodécima posición, beneficiada por las sanciones de varios pilotos de delante, le acerca a la zona de puntos aunque sumar se antoja complicado. Todo por clasificar a la 'Q2', hecho que su compañero Lance Stroll no hizo.

Tras la sesión cronometrada en tierras estadounidenses, el piloto de Aston Martin lidera un registro que le ensalza y deja a su compañero en entredicho. Ya de por sí, el balance en clasificación es sonrojante: 19-3 favorable al de Asturias contando clasificación de sábado y de 'sprint'.

Según recoge 'The Race', Alonso es el piloto que mayor diferencia media saca a su compañero de box en las pruebas de calificación. Fernando le mete 0,360 segundos de 'gap' promedio en cada sesión cronometrada. Lo que evidencia que el bicampeón exprime al máximo las escasas fortaleza que atesora el 'AMR26'.

La escudería de Silverstone lidera esta estadística y hay más de media décima de diferencia con respecto a la segunda escudería que es Alpine. Pierre Gasly endosa de media 0.305 segundos de diferencia a Franco Colapinto en las pruebas de 'quali'. Tampoco sale bien parado el argentino de esta estadística.

Los dos equipos con menos diferencia de media hay entre sus pilotos en clasificación son McLaren y Ferrari. En el caso de los papaya, Norris saca 40 milésimas de diferencia a Piastri mientras que en los de Maranello Leclerc aventaja a Hamilton por solo 47.

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