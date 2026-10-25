Hamilton contradice a Verstappen y Sainz en la gran polémica en Austin: "Mi espalda..."

El británico va a contracorriente en lo que está siendo el aspecto más polémico de este Gran Premio de Estados Unidos y lanza un 'dardo' por las quejas de Max y Carlos.

El Gran Premio de Estados Unidos está recibiendo críticas muy duras por parte de los pilotos. Los baches, los culpables de que varios corredores hayan alzado la voz en contra de este aspecto del circuito de Austin, que según ellos, le está causando dolor.

Max Verstappen, Lando Norris o Carlos Sainz han mostrado su descontento esas irregularidades que luce la trazada norteamericana. Los tres han revelado que están tomando analgésicos para soportar el dolor que les generan los golpes que provocan los baches.

Carlos ha llegado incluso a compararlo con el Rally Dakar. Sin embargo, Lewis Hamilton ha entrado en escena para contradecir a sus rivales y asegurar que estos baches, lejos de causar dolor, le hacen bien al circuito y al espectáculo de las carreras.

"Personalmente, me gustan los baches. Le dan carácter al circuito. Me encanta el desafío de tener que corregir el coche. La gente se queja, pero tengo 42 años y mi espalda está bien", ha asegurado el siete veces campeón del mundo en declaraciones a los medios presentes en Austin.

El británico partirá desde la quinta posición en la carrera e intentará asaltar una posición del podio aunque deberá lidiar con su compañero de equipo Charles Leclerc, que sale cuarto y con los dos Red Bull. Todo con Antonelli saliendo primero.

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