El Aston Martin, en llamas: el surrealista momento de Alonso en la 'Q1' del GP de Estados Unidos

El monoplaza del asturiano se vio afectado por un pequeño fuego en la parte trasera a la altura del escape del turbo. El Cadillac de Bottas fue quien lo reportó.

Fernando Alonso puede estar satisfecho con su sesión de clasificación del GP de Estados Unidos. Pasaron la barrera de la 'Q1' y se ha beneficiado de varias sanciones para escalar del 16º puesto de salida al 12º puesto final para la carrera. Con este resultado iguala su mejor registro esta temporada en la sesión de sábado.

Pero el asturiano vivió una llamativa anécdota cuando acababa la sesión de 'Q1'. El bicampeón salía de la calle de boxes de forma lenta y en ese momento quiso adelantarlo el Cadillac de Valtteri Bottas por la parte exterior.

El expiloto de Mercedes tuvo dudas si rebasarle o no y justo en ese momento percibió un evidente fuego en la parte trasera del 'AMR26'. El finlandés reportó a su equipo por radio lo que le ocurría al ovetense: "Él tiene un fuego en su parte trasera".

Por lo que parece, esto no afectó para nada el rendimiento del Aston Martin que acabó la sesión justo en el límite del corte de la 'Q2'. Fernando superó por dos décimas el registro del Haas de Ocon y le sirvió para ir tranquilo en su última vuelta rápida.

Tampoco pareció que sufriera consecuencias en la siguiente tanda ya que Alonso hizo la mejor vuelta posible para quedarse a una décima del Alpine de Colapinto. Con la sanción del galo, sumada a la del RB de Lindblad y el Audi de Bortoleto le han aupado a una buena posición.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido