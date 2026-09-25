Un futbolista israelí acaba expulsado después de celebrar un gol imitando un disparo con el banderín de córner

Sayed Abu Farchi, delantero de la selección israelí, asegura que su polémica celebración es en realidad un gesto de billar. Sin embargo, el árbitro no dudó en mostrarle la segunda amarilla al considerar que estaba simulando un disparo.

Le salió el tiro por la culata

El futbolista de la selección de fútbol de Israel, Sayed Abu Farchi, ha sido expulsado durante el partido de la UEFA Nations League que su equipo disputaba contra Austria por celebrar un gol simulando un disparo.

Todo ocurría cuando Abu Farchi lograba el tanto que daba el empate momentáneo a Israel, momento en el que el futbolista se fue hasta el córner para utilizar el banderín a modo de rifle y hacer un gesto de disparar.

El árbitro reaccionó inmediatamente mostrando la tarjeta amarilla al jugador israelí, que acabó expulsado al tratarse de su segunda amonestación del encuentro.

El propio jugador aseguraba que el gesto no se trataba de un disparo, sino que lo que realmente simulaba era una jugada de billar.

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