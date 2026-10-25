Ducati 'avisa' a Márquez con Bezzecchi: "50 puntos no son nada..."

Davide Tardozzi, jefe de la escudería, no duda de la capacidad que tiene el italiano de meterse de lleno en la pelea por el Mundial. Asegura que la ventaja de 50 puntos que tiene Marc sobre Marco no son una "mala situación" para el de Aprilia.

Marc Márquez estaba ante un momento fantástico para fortalecer su liderato en el Mundial, pero la suerte no se ha puesto de su lado. Un temporal de lluvias ha obligado a suspender el Gran Premio de Australia en la que era la última carrera en Phillip Island.

Jorge Martín, que había sufrido una dura caída en la 'sprint', no iba a estar en la carrera. Eso daba vía libre a Marc a seguir aumentado esa ventaja y a que Marco Bezzecchi, perseguidor de los dos españoles en la clasificación, pueda también reducir distancias.

Es el propio Marco, tercero en discordia en la pelea, el que preocupa a Ducati. Davide Tardozzi se lo ha advertido a Marc Márquez: "Depende de la situación de Jorge, porque tengo un enorme respeto por Marco y, una vez más, creo que 50 puntos no son nada. Creo que Marco tiene potencial para ganar todas las carreras, todas las que quedan de aquí al final. Así que pienso que tener 50 puntos de ventaja sobre Marco es bueno para nosotros, pero no es una mala situación para él".

"Por parte de Jorge, es evidente que su lesión marcará la diferencia, para bien o para mal. Si es muy competitivo, eso no significa que vaya a ganar, porque no creo que pueda ganar en Sepang. Sin duda, lo que veamos nos permitirá conocer su nivel de competitividad en Sepang y Qatar. Esa es la diferencia", ha asegurado Tardozzi en declaraciones que recoge 'Motosan'.

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