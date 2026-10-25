Destrozos y saqueos transmitidos en directo: laSexta accede a nuevas imágenes de los disturbios en Barcelona

El contexto Los jóvenes que participaron en la jornada violenta de la ciudad condal llegaron a llevarse hasta la recaudación del día de los comerciosl. Todo fue retramsmitido en directo en las redes sociales por testigos o por los propios asaltantes.

El sábado por la noche, Barcelona vivió una jornada de caos cuando cientos de jóvenes protagonizaron disturbios en el centro de la ciudad, destrozando tiendas y asaltando comercios, incluso con trabajadores dentro. Estos actos violentos dejaron al menos 130 detenidos, de los cuales más del 60% son menores, y 14 policías heridos. Los incidentes fueron retransmitidos en directo por redes sociales, con algunos asaltantes jactándose de sus acciones. El alcalde Jaume Collboni condenó los disturbios y prometió consecuencias severas. La comisaria jefe de los Mossos d'Esquadra señaló que la convocatoria se difundió principalmente en TikTok bajo la etiqueta Blocus.

Lo de este sábado por la noche en Barcelona fue el caos. Cientos de jóvenes tomaron el centro para destrozar las tiendas literalmente a patadas, con armas improvisadas y asaltando comercios a la fuerza incluso con los trabajadores dentro, a los que llegan a lanzar sillas.

Los disturbios en la ciudad condal, que han dejado al menos 130 detenidos y hasta 14 policías heridos, iban dirigidos a generar caos y violencia. Eso sí, todo ello retransmitido en directo por redes sociales. laSexta Noticias ha podido acceder a los directos que han grabado varios testigos gracias a Newtral y al experto en redes Marcelino Madrigal.

"Están robando ya", dice una persona que presencia en primera línea cómo se producen los saqueos y el vandalismo. Llegan a atracar a personas vulnerables. Quienes lo presencian graban todo sorprendidos ante tal oleada de violencia. Algunos de esos videos son retransmitidos por los mismos asaltantes que se jactan de delinquir tras asaltar los comercios de la zona.

De las 130 personas detenidas por los Mossos d'Esquadra, más de 70 son menores, lo que supone que un 60% no alcanza los 18 años. Además, del total de arrestados, 122 son hombres (el 95%) y seis mujeres.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado que esto va mucho más allá de una "gamberrada" y ha advertido de que los disturbios tendrán consecuencias. "Vamos a ser implacables persiguiendo a aquellos que ha sido responsables de estos altercados. Como Ayuntamiento, nos vamos a personar para restablecer los daños patrimoniales y los daños en la ciudad", ha afirmado este domingo en rueda de prensa.

Por su aprte, la comisaria jefe de los Mossos ha detallado que la convocatoria se propagó a través de perfiles bajo la etiqueta Blocus, mayormente a través de TikTok, por lo que ha apuntado que están trabajando y "monitorizando para saber quién hay detrás de esta red".

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