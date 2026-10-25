María Corina Machado regresa a Venezuela 10 meses después: "Estoy aquí, con ustedes"

Los detalles El opositor venezolano Edmundo González Urrutia ha confirmado que Machado ya se encuentra en el país y asegura que él también volverá "pronto": "Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso!".

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, ha regresado a Venezuela tras 10 meses fuera y varios intentos fallidos de retorno. Anunció su llegada a través de sus redes sociales, confirmada también por Edmundo González Urrutia, quien destacó la importancia de su regreso para el país. Machado salió de Venezuela clandestinamente en diciembre, evadiendo controles militares con pelucas y ayuda externa, según el 'Wall Street Journal'. Su recorrido incluyó un viaje peligroso desde un suburbio caraqueño hasta Oslo, vía Curazao y Miami. Nicolás Maduro, ahora preso en EE.UU., la calificó como enemiga de la seguridad nacional.

La líder de la oposición María Corina Machado vuelve a Venezuela después de 10 meses y varios intentos frustrados de regresar. La Premio Nobel de la Paz 2025, que dejó el país el pasado diciembre, ha asegurado en sus redes sociales que ya se encuentra en territorio venezolano, algo que también ha confirmado Edmundo González Urrutia. Machado ha reaparecido en una iglesia católica del estado Lara.

"Estoy aquí, con ustedes", ha escrito este domingo la dirigente en sus redes sociales. "¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso! Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad", ha dicho González Urrutia.

De Venezuela, Corina no salió precisamente por la puerta grande. Según medios estadounidenses como el 'Wall Street Journal', su salida fue una operación clandestina: pelucas para despistar, militares engañados y la colaboración del entorno del presidente estadounidense, Donald Trump. La oposición venezolana la recibía en Oslo entre abrazos. Ella, emocionada… y agotada, después de un viaje que sus aliados describen como "peligroso".

Según el diario estadounidense y "fuentes cercanas a la operación", Corina habría escapado desde un suburbio caraqueño, camuflada y con peluca, esquivando hasta diez controles militares. Su destino inicial: un pueblo pesquero, donde la esperaba una pequeña barca de madera rumbo a Curazao (territorio de Países Bajos). Allí la recogió un avión enviado desde Miami (EEUU), que la llevó primero a Maine y después a Oslo, la ciudad donde recibiría el Nobel.

La reacción en Caracas no tardó. Desde Venezuela, el ahora preso Nicolás Maduro, que fue capturado por Estados Unidos el pasado 3 de enero, pasó a catalogar a Corina como una enemiga de la seguridad nacional.

Trump reacciona al regreso: "Espero que esté a salvo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este domingo su deseo de que la líder opositora venezolana esté a salvo, tras su regreso a Venezuela. "Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Y espero que esté a salvo", declaró Trump a reporteros en Washington.

"Pero nos está yendo realmente bien en Venezuela", ha añadido el líder republicano.

Trump, sobre Corina Machado: "Espero que esté a salvo. Es una mujer muy agradable. Pero nos está yendo realmente bien en Venezuela"

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.