La "sorpresa" se ha encontrado Alonso en su Aston Martin en el GP de Estados Unidos: "Ha sido positivo"

El asturiano firmó un buen resultado en la clasificación de Austin y dejó un mensaje muy ilusionante de cara a la carrera del domingo, donde podría dar la campanada.

Fernando Alonso tuvo una clasificación bastante satisfactoria en el Gran Premio de Estados Unidos. El ovetense firmó el 12º mejor tiempo para sorpresa de muchos, incluso de él mismo. El Aston no parecía tener las mejores condiciones para rendir en Austin pero ha terminado funcionando de manera fiable en términos de ritmo.

Alonso reconoció que se esperaba estar mucho más atrás: "Veremos, creo que por méritos propios éramos 15º o 16º, así que hay coches más rápidos detrás que serán una amenaza en carrera. No podemos perderlos de vista. En cuanto a las prestaciones, normalmente los domingos vamos mejor que los sábados así que espero que esta carrera sea uno de esos días".

"El circuito. Ha sido una sorpresa positiva el nivel de competitividad que tenemos aquí en comparación con otros coches. Hay dos rectas largas, pero más allá de eso hay menos incidencia de la limitación de potencia y parece que sufrimos un poco menos", reconoce Fernando en declaraciones que recoge 'As'.

Aún así, el asturiano reconció haber tenido un pequeño problema con el motor: "El coche iba bien, solo tuvimos algunos problemas con la unidad de potencia, la entrega del torque, en algunas curvas fue un poco inconsistente. En algunas vueltas hubo que empujar, en otras se sentía como un freno de mano a mitad de la curva. Esas son las cosas que quitan algo de confianza al piloto, pero fue una buena clasificación".

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