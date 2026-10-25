Brutal 'palo' de Verstappen al jefe del circuito por el asfalto del GP de EEUU: "No podría caminar"

El corredor neerlandés reta al director del circuito de Las Américas de subirse a un coche tras afirmar que el asfalto está en condiciones óptimas para correr.

Ya son varios pilotos que se manifiestan activamente por las deficiencias presentes en el asfalto de Austin. De la crítica de Lando Norris y al enfado tremendo de Carlos Sainz, el tetracampeón del mundo ha cargado con dureza contra el director del Circuito de Las Américas, Bobby Epstein, por el estado de la pista.

El directivo afirmó que las condiciones para correr son óptimas a excepción de la curva 1. Max Verstappen discrepa totalmente y le ha lanzado un gran 'palo': "También hay grandes baches en un tramo rápido entre las curvas 4 y 5. El suelo no puede ser una excusa".

"No puede ser que un coche sufra un impacto así a una velocidad tan alta. Estoy tomando analgésicos aquí, algo que normalmente no necesito. Y tampoco debería ser necesario. Le reto a que se suba a mi coche. Creo que se bajaría tras cinco vueltas y ya no podría caminar", ha criticado Max en un 'palo' tremendo al jefe de 'COTA'.

En declaraciones recogidas por 'De Telegraaf', Max ha sido pesimista con que haya una solución de emergencia para este domingo, ni tampoco para próximas ediciones: "Pueden seguir repavimentando ciertas partes del circuito, pero entonces, dentro de uno o dos años, volverás a tener el mismo problema. Creo que la FIA y también la Fórmula 1 deberían ser más estrictas al respecto".

"Poner parches una y otra vez no tiene mucho sentido, en mi opinión. Entiendo que cuesta dinero, pero si sabes que el suelo aquí se mueve, hay que excavarlo todo y colocar unos cimientos decentes", ha zanjado el corredor de Red Bull que partirá en carrera desde la segunda plaza.

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