MotoGP
El triste mensaje de Márquez tras la suspensión del Gran Premio de Australia: "No nos merecíamos..."
El ilerdense lamentó que la última carrera en Phillip Island se terminara cancelando y mandó unas palabras de consuelo a los aficionados que estaban en el circuito. Las entradas se había agotado.
Marc Márquez tenía una oportunidad inmejorable de aumentar su distancia en el Mundial con respecto a Jorge Martín y Marco Bezzecchi pero el temporal no se lo permitió. La última carrera de MotoGP en Phillip Island ha terminado cancelándose por las fuertes lluvias que azotaban la zona.
Marc, con la caída y la lesión de Martín en la 'sprint', podría haberse ido hasta los 35 puntos de ventaja (de haber ganado), casi un gran premio entero. El temporal ha obligado a suspender todas la carreras (incluidas Moto2 y Moto3) y no ha dado opción a que se los pilotos pudieran competir.
Márquez, ante la decisión, no ha dudado en mandar un mensaje de apoyo a todos lo aficionados que habían abarrotado el circuito de Phillip Island. Las entradas se habían agotado: "Queríamos brindar un buen espectáculo a los fans y Phillip Island no se merecía una última carrera con cancelación".
"Las condiciones eran ‘aceptables’, pero desafortunadamente el helicóptero médico no podía volar. Se ha hecho por razones de seguridad, lo lamento por todos vosotros, estábamos preparados como pilotos, pero hoy no ha podido ser. Gracias por apoyar a MotoGP", ha asegurado Marc en declaraciones que recoge 'Motosan'.
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