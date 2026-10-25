Detenido un hombre de 25 años por agredir sexualmente a una joven de 22 en la acampada de Sol

Los detalles La víctima asegura que se encontraba dentro de su tienda de campaña cuando un hombre entró y comenzó a agredirla sexualmente. Dentro de este habitáculo había otro joven que trató de frenar al agresor y por ello recibió varios golpes.

Un hombre de 25 años ha sido detenido por la Policía Nacional durante la madrugada de este domingo por agredir sexualmente a una mujer de 22 en la acampada de la Puerta del Sol, en Madrid, según ha podido saber laSexta.

A las 6:30 de este domingo, la Policía recibía el aviso de la agresión. Al llegar los agentes a esta céntrica zona madrileña, la víctima contó que se encontraba dentro de su tienda de campaña cuando un hombre entró y comenzó a agredirla sexualmente. Dentro de este habitáculo había otro joven que trató de frenar al agresor y por ello recibió varios golpes.

El sospechoso ha sido trasladado a dependencias policiales y se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y si este formaba parte de los acampados de Sol.

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