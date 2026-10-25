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En Madrid

Detenido un hombre de 25 años por agredir sexualmente a una joven de 22 en la acampada de Sol

Los detalles La víctima asegura que se encontraba dentro de su tienda de campaña cuando un hombre entró y comenzó a agredirla sexualmente. Dentro de este habitáculo había otro joven que trató de frenar al agresor y por ello recibió varios golpes.

Acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol

Un hombre de 25 años ha sido detenido por la Policía Nacional durante la madrugada de este domingo por agredir sexualmente a una mujer de 22 en la acampada de la Puerta del Sol, en Madrid, según ha podido saber laSexta.

A las 6:30 de este domingo, la Policía recibía el aviso de la agresión. Al llegar los agentes a esta céntrica zona madrileña, la víctima contó que se encontraba dentro de su tienda de campaña cuando un hombre entró y comenzó a agredirla sexualmente. Dentro de este habitáculo había otro joven que trató de frenar al agresor y por ello recibió varios golpes.

El sospechoso ha sido trasladado a dependencias policiales y se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y si este formaba parte de los acampados de Sol.

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