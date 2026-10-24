Tremenda confesión de Stroll sobre el Aston Martin de Alonso de 2027: "Es fantástico..."

El canadiense no ha dudado en dudado en desatar la ilusión con el diseño del monoplaza para el año que viene. Al igual que Fernando y Newey, muestra ilusión.

Puede que Fernando Alonso se encuentre con una nueva gran oportunidad en 2027. Al menos ese es el mensaje que se transmite desde Aston Martin. El propio asturiano, Adrian Newey y Lance Stroll están confiados de cara a volver a tener un coche competitivo.

Stroll ha sido el último en disparar la ilusión dejando unas palabras tremendamente positivas de cara al desarrollo del monoplaza que se está llevando a cabo en la fábrica de Silverstone: "Es fantástico todo lo que está sucediendo en la fábrica, tenemos ideas geniales en desarrollo"

"Tenemos un gran futuro por delante como equipo", ha confesado Lance en el medio 'SB Nation'. El piloto canadiense ve un plan que puede llegar a ser efectivo. Está por ver a qué niveles y cual será la verdadera mejoría del Aston de cara a 2027. Se hace complicado pensar que tras una temporada tan desastrosa el equipo pueda pasar a ganar carreras.

Especialmente cuando si se recuerda el duro varapalo que sufrió Aston Martin y Alonso a cominezos de este año cuando la ilusión les situaba como uno de los grandes equipos a tener en cuenta. Falta poco más de medio año para que se vean esos resultados pero la idea que se transmite desde la escudería es de positividad total.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido